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亚洲 | 2015年 7月 10日 星期五 13:03 BJT

日本央行：下周会议料维持政策不变，但或警告海外风险

央行还将就长期增长预期进行季度审议，争论点料集中在全球经济前景不确定性如何影响出口。

熟知央行想法的消息人士称，由于第二季经济料因出口疲弱而停滞，央行可能将2015/16财年经济增长2.0%的预估下调0.1-0.2个百分点。

他们表示，央行可能将基本维持通胀率预期不变，突显其确信日本将会实现通胀目标。

日本央行预计，经济增长将在第三季再度加快，因薪资增加将刺激消费，而且美国需求热络将促进日本出口增长。

但日本央行部分官员认为，出口持续疲弱的时间可能长于预期，因中国经济放缓而且全球增长乏力。他们担心，如果中国市场持续暴跌并损及信心，那么亚洲市场对日本商品的需求可能会减少。

考虑到美国经济近期疲弱的影响，国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预估，而这促使外界质疑日本央行的假设情景--即美国经济强劲将成为日本出口的主要推动因素。

日本央行总裁黑田东彦可能将在会后的记者会上重申其乐观看待全球经济前景，但或许会指出外部风险增大。(完) (编译 李爽/许娜；审校 王丽鑫/徐文焰)

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