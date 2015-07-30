更正-日本央行：委员石田浩二警告刺激计划代价上升，或导致金融失衡

(更正：因英文原文有误，正文第五段应为“日本央行九名审议委员中”，而非“日本央行五名审议委员中”)

* 石田浩二称目前没有金融失衡迹象

* 中国经济放缓、亚洲需求疲软令出口承压

* 警告出口、产出疲软或影响资本支出

路透京都7月30日 - 日本央行审议委员石田浩二周四称，央行必须警惕大规模刺激计划可能使经济过热，造成金融失衡的问题。

石田浩二称，他认为眼下没有央行大规模印钞埋下资产泡沫种子的迹象，这类风险属于应放在长期角度考虑的问题。

不过他警告日本央行大规模印钞行动的代价在上升，这与央行总裁黑田东彦观点相悖。黑田东彦则基本淡化这类风险，大谈刺激计划的短期效益。

“有必要从长期角度仔细思考，日本金融系统是否有风险在积聚，”石田浩二在京都对商界领导称。

日本央行九名审议委员中，有四名在去年10月投票反对扩大刺激计划，石田浩二为其中之一；扩大刺激是为了防止油价下跌和随之而来的通胀放缓，耽搁摆脱通缩的进程。

**委员会出现严重分歧**

石田浩二的讲话突显出央行审议委员之间出现严重分歧，部分委员相信央行的刺激举措能够成功，而另外一些委员则愈发担心刺激举措的弊端--例如扭曲市场功能。

日本央行每月已将市场上发行的公债几乎悉数纳入囊中，让人质疑其大规模资产购买计划还能持续多久。

许多央行官员认为，近期内没有必要再度扩大刺激举措规模。他们认为，随着经济稳步改善，通胀率将在明年9月前加速升向央行2%的目标水准。由于去年油价暴跌，通胀已陷入停滞。

石田浩二属于不愿扩大资产购买的阵营，尽管他周四对经济前景发表的看法较黑田东彦等乐观派谨慎。

他表示，中国经济放缓、以及亚洲新兴市场持续疲软，都可能给日本出口带来压力；与此同时，目前还不确定工业生产是否会加快，因为大宗商品价格近期暴跌伤害到原材料企业。