日本央行：政策会议料按兵不动，第二季经济萎缩考验其乐观假设

日本央行料不会做出政策变动，九人委员会可能就经济前景面临的各种风险展开辩论。

外界普遍预期，日本央行在周五结束的为期两天的会议上维持承诺不变，即通过大规模购买公债和风险资产，继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。

央行总裁黑田东彦料在会后记者会上称，经济将从第二季预期疲软的表现中反弹，因薪资和企业获利上涨料提振消费和资本支出。

但不是所有央行官员都认同黑田东彦的乐观看法。央行审议委员石田浩二上周警告称，中国经济放缓和亚洲需求低迷可能拖累日本出口和工厂产出。

“近期出口和产出疲软可能损及企业信心，而此时正值企业开始更加积极的对待投资。”(完)