日本央行：政策会议料按兵不动，第二季经济萎缩考验其乐观假设

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本央行料不会做出政策变动，九人委员会可能就经济前景面临的各种风险展开辩论。
外界普遍预期，日本央行在周五结束的为期两天的会议上维持承诺不变，即通过大规模购买公债和风险资产，继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。
央行总裁黑田东彦料在会后记者会上称，经济将从第二季预期疲软的表现中反弹，因薪资和企业获利上涨料提振消费和资本支出。
但不是所有央行官员都认同黑田东彦的乐观看法。央行审议委员石田浩二上周警告称，中国经济放缓和亚洲需求低迷可能拖累日本出口和工厂产出。
“近期出口和产出疲软可能损及企业信心，而此时正值企业开始更加积极的对待投资。”(完)
(编译 王丽鑫/李爽/杜明霞；审校 王颖/龚芳/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”