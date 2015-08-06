重温稿-日本央行：政策会议料按兵不动，第二季经济萎缩考验其乐观假设

* 日本央行将在8月6-7日开会，政策决定料在周五0330-0430GMT公布

* 央行料按兵不动，维持对经济的乐观看法

* 政策委员会料讨论出口及消费疲软问题

* 黑田东彦将在0630GMT召开记者会

路透东京8月3日 - 日本央行本周稍晚将召开政策会议，料维持大规模货币刺激政策不变，并保持对达成通胀目标的乐观看法，即便经济第二季料出现萎缩。

国内生产总值(GDP)数据定于8月17日公布，但由于出口疲软且家庭支出意外下滑，加上其他因素影响，分析师担心经济可能萎缩。

他们表示，当前季度经济就算复苏，可能也比较温和。

这种悲观看法与央行的假设情景相左。央行比较乐观，认为就业市场趋紧将提振薪资和消费，有助于提高通胀在明年9月左右升向2%的目标，带动经济走出长期通缩的局面。

一些分析师警告称，如果食品成本上升打击家庭信心，或者不利天气像去年那样影响夏季购物消费，则民间消费可能无法获得动能。

如果消费者支出、出口和产出同时疲软，那么日本央行有关本财年末通胀将加速的看法将笼罩更多疑云。

“经济走软令人担心，这可能产生滞后影响，损及潜在价格趋势，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。

油价和大宗商品价格再度下跌，也给通胀带来下行压力，使得价格增长是否会像日本央行预期那样很快加速愈发显得不确定。

尽管通胀停滞在近零水准，但央行认为暂时无需扩大刺激举措，并强调对油价下跌对物价升势的影响，其目光将放得更远。

日本央行料不会做出政策变动，九人委员会可能就经济前景面临的各种风险展开辩论。

外界普遍预期，日本央行在周五结束的为期两天的会议上维持承诺不变，即通过大规模购买公债和风险资产，继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币。

央行总裁黑田东彦料在会后记者会上称，经济将从第二季预期疲软的表现中反弹，因薪资和企业获利上涨料提振消费和资本支出。

但不是所有央行官员都认同黑田东彦的乐观看法。央行审议委员石田浩二上周警告称，中国经济放缓和亚洲需求低迷可能拖累日本出口和工厂产出。

“近期出口和产出疲软可能损及企业信心，而此时正值企业开始更加积极的对待投资。”(完)