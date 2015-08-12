更新版 1-日本央行：部分委员担心中国经济放缓损及出口--会议记录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
民间消费迟滞也挑战日本央行的乐观假设。日本央行预计就业和薪资增长将鼓励家庭增加支出。
会议记录显示，委员同意消费疲软是受不良天气等暂时因素影响。
不过有些委员对消费支出的看法就不像其他人那么乐观。
“一名委员称，应该密切关注日常必需品价格上涨的风险，比方说食品价格等，这可能损伤民间消费，”会议记录称。
一项路透调查显示，下周一将公布的数据可能显示，日本经济4-6月季度GDP环比年率或为萎缩1.9%，因出口和家庭支出疲软。(完) (编译 张涛/张若琪/王丽鑫；审校 王兴亚/张荻/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”