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亚洲 | 2015年 8月 12日 星期三 09:23 BJT

更新版 1-日本央行：部分委员担心中国经济放缓损及出口--会议记录

民间消费迟滞也挑战日本央行的乐观假设。日本央行预计就业和薪资增长将鼓励家庭增加支出。

会议记录显示，委员同意消费疲软是受不良天气等暂时因素影响。

不过有些委员对消费支出的看法就不像其他人那么乐观。

“一名委员称，应该密切关注日常必需品价格上涨的风险，比方说食品价格等，这可能损伤民间消费，”会议记录称。

一项路透调查显示，下周一将公布的数据可能显示，日本经济4-6月季度GDP环比年率或为萎缩1.9%，因出口和家庭支出疲软。(完) (编译 张涛/张若琪/王丽鑫；审校 王兴亚/张荻/李婷仪)

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