日本经济：央行研究报告将通胀疲软归因于房租及公共服务费用偏低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
该指数因油价疲软而下跌，日本央行近期推出了自己编制的扣除生鲜食品和能源价格的指数，但包括了加工食品价格，后者的价格出现上涨，因日圆贬值推高进口成本。
根据日本央行编制的新指数，物价同比增长1.2%，连续第三个月加速上升，但仍与2%的通胀目标相去甚远。
日本央行官员称，不会使用对房租和公共服务费用的新研究报告作为无法如期实现通胀目标的借口。
但分析师表示，这将使政策制定者和经济学家更加热烈争论什么是最佳整体通胀趋势指标、以及2%的通胀目标是否可行等议题。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”