更新版 1-日本央行：担心中国经济放缓冲击，警惕新兴货币疲软--会议记录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 须对新兴货币疲软保持警惕--央行会议记录
* 一些委员警告中国经济前景高度不确定
* 10月6-7日会议没有讨论调整政策迹象
路透东京11月5日 - 日本央行周四公布的10月6-7日政策会议记录显示，即使该行并未决议扩大货币刺激措施，很多决策者仍警告新兴经济体持续放缓对可能对出口造成损伤。
会议记录并未显示九名审议委员热烈讨论放松货币政策，很多委员回应总裁黑田东彦的观点，认为扣除能源成本下滑的因素后，通胀率在稳步上升。
不过会议记录显示，他们同意必须警惕新兴市场汇率和股价下滑，以及大宗商品价格疲软问题。
“几位委员称，中国经济前景高度不确定，经济减速时间有可能长于预期，这点值得关注，”会议记录显示。
“一些委员指出向东亚出口下滑...值得担忧，”记录显示。
市场此前普遍猜测，日本央行上月两次议息会议上可能扩张规模巨大的刺激计划，因出口和消费支出疲软有可能将经济拖入衰退。
但在10月6-7日和30日两次会议上，央行都决定不放松政策，寄望日本经济保持温和复苏，帮助带动通胀升向2%的目标。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”