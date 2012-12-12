路透专访: 日本央行前理事平野英治呼吁央行顶住政治压力

路透东京12月12日 - 前日本央行理事平野英治表示,政府希望央行开动印钞机为财政支出融资,央行对这样的政治要求必须小心谨慎,即便在以超宽松的货币政策对抗通缩.明年春季日本央行高层职位将出现空缺,平野英治是继任候选人之一.

他认为,一方面央行应该继续采取强有力的货币宽松举措对抗通缩,但另一方面仅靠央行并不足以重振经济.他呼吁政府采取行动放松管制并扶植那些有成长潜力的新产业.

"许多政客对他们的政策没信心的时候,就把央行当作替罪羊.这种事情在日本发生过,在美国和欧洲也发生过,而且有可能继续发生,"他说.

"要恢复财政纪律,央行在与政客打交道的时候必须坚持原则,不能随便通融."

到明年4月,日本央行总裁白川方明将会任期届满,两位副总裁也将到期离任,因此央行九名审议委员中将出现三个空缺.

日本大选后有望出任首相的反对党领袖安倍晋三虽然不大可能选择一位央行前任官员或职业央行官员来担任总裁,但可能会任命这样一个人出任副总裁,以便在行政和国际事务方面为总裁提供帮助.这样作为央行前任理事的平野英治就有可能加入政策委员会.

平野英治认为,虽然央行在与大众就政策意图沟通方面还有改进的空间,但央行已经在非常积极地放宽政策了.

"央行继续采取强有力的宽松举措对抗通缩,并在必要时采取进一步行动,这一点非常重要."他说.

平野英治对于安倍晋三要求央行"无限制"放宽政策的呼吁不以为然,称不顾一切地增加货币发行,可能使人对日本是否有能力控制债务丧失信心,并引发债券收益率的危险飙升.

他还表示,虽然从长期来看2%的通胀率是理想水平,但在日本央行目前1%的通胀目标还难以达成的情况下,承诺这样的目标水平,对决策者而言是不负责任的做法.

(跳一段)平野英治在日本央行任职期间曾多次出席七国集团(G7)会议,目前他是丰田汽车 旗下金融部门Toyota Financial Services的执行副总裁.(完)