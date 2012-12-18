《综述》新日相安倍晋三向央行施压,促其采用2%的通胀目标

但自从安倍晋三的自民党及其同盟公明党在周日的大选中取得压倒性胜利,赢得三分之二的席位后,安倍就开始迅速推进自己的计划.

周二,安倍告诉记者,他同美国总统奥巴马在电话中约定,设法下月安排会面,以强化美日关系并使日本在全球安全问题中发挥更重要的作用.

安倍选择72岁的麻生太郎作为财政大臣,表明他在考虑用自民党的老人来担任重要职位,以避免外界批评其内阁缺乏经验.这种批评之声曾一直困扰日本民主党,该党在2009年的选举中击败了自民党,但在今年的选举中又遭遇惨败.

新财政大臣和经济产业大臣可以列席,或派下属出席央行制定政策的会议.他们不能对政策决定投票,但可以发表看法,并要求推迟投票.

虽然外界对麻生的货币政策立场知之甚少,但在他以前担任首相期间,他曾推出大规模的经济刺激政策抗击2008-2009年的金融危机.

但他的努力因失误、丑闻和政策上的反复而蒙阴,最终自民党在半个多世纪不间断的执政之后遭遇惨败.(完)