《日本经济焦点》安倍晋三胜选后,日央行本周会议料成政策分水岭

**新的对话平台?**

日本央行担心市场可能会不满.央行称,安倍晋三的大举支出与依赖央行融资的政策也许会让市场感觉,日本正在丧失财政控制能力,恐怕会引发债券抛售浪潮.日本的公共债务规模已经是本国经济规模的两倍.

但政界人士未对这些担忧加以重视,他们习惯了依靠央行以速效手段来刺激经济.

安倍晋三宣布了一项计划,即恢复经济与财政政策委员会,利用该委员会与日本央行总裁定期对话.自民党上次执政时,这个委员会是政府在经济政策方面的最高决策机构.

该委员会由政府的经济事务要员与日本央行总裁组成.日本前首相小泉纯一郎就曾使用该委员会来主导结构性改革与设定国家预算草案的编制方针.之后民主党在2009年掌权时取消了这个委员会.

分析师说,若重启经济与财政政策委员会,安倍晋三将有机会定期与日本央行总裁讨论政策协调事宜,比如商议共同的通胀目标.

"日本央行说过,1%是暂时的通胀目标,因此有可能与安倍晋三达成折衷,说长远将寻求2%的通胀目标,"摩根大通的Adachi说.

"政策委员会将给日本央行一个不错的平台,来解释为何单靠货币政策无法战胜通缩,但政界可能听不进去,并继续施压央行采取更多刺激措施."

日本央行今年2月设定了当前的通胀目标,而且今年已四次放宽政策.

包括副总裁西村清彦在内的一些日本央行高层已表示,愿意很快再次放宽政策,因为美国财政悬崖等潜在问题给日本经济复苏构成风险.