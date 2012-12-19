重温稿-《日本经济焦点》安倍晋三胜选后,日央行本周会议料成政策分水岭

(重温稿)

路透东京12月18日 - 日本央行本周首次有机会回应下任首相安倍晋三发起的挑战.周日安倍晋三所在的政党在大选中以压倒性优势获胜.投资者已经押注日本央行会选择躲闪退缩.

日本央行定于12月19-20日召开月度例行政策会议,让日本以外的投资者和决策者第一次看到该央行将打算如何应对安倍在竞选时所作出的承诺.安倍曾誓言将敦促日本央行采取更激进的经济刺激举措,包括加大印钞这一类似美国联邦储备理事会(美联储,FED)已经采用的措施.

日本央行作出的回应可能影响到明年的全球金融市场,该国或会加入越来越多试图采用类似印钞举措来振兴经济并缓解政府债务的国家行列.这也将为央行在新政府领导下能够保留多大的独立性提供线索.

安倍周一对日本央行再度施压.安倍所在的自民党及其联合政党在议会众议院选举中赢得三分之二的多数席次,12月26日将正式推举安倍为下任首相.

"货币政策很少会成为选举焦点,但是公众强烈支持我们的观点,"他在选后首次记者会上表示."我希望日本央行(本周的政策会议)考虑这一点."

他说,希望日本央行本周扩大刺激举措,最早在1月将通胀率目标提高一倍至2%.

他在记者会上还表示,政府将恢复经济财政政策委员会(Economic and Fiscal Policy Council),并要求日本央行总裁出席该委员会的会议.经济财政政策委员会在以往自民党执政时是一个重要部门.

"一旦完成组阁,我会要求内阁大臣与日本央行拟定一份联合声明,将通胀目标设为2%,"他说.

上周路透调查显示,19位分析师中有14位预测日本央行本周将再度放宽货币政策,很有可能将91万亿日圆(合1万亿美元)的资产购买和贷款计划再扩大至多10万亿日圆的规模.

因预期将有这些额外日圆流入市场,日圆自9月迄今已下跌近7%,.

"自民党赢得众议院三分之二的多数席次使得他们获得很强的执政能力,将会带来政策方面的重大变化,"摩根士丹利欧洲外汇分析主管史坦纳(Ian Stannard)表示.

**央行的妥协或远远不够**

然而,日本央行官员私下表示,他们担心计划规模扩大10万亿日圆并不能让央行避开日益沉重的政治压力.

安倍在竞选中呼吁实行更为大胆的货币政策以终结日本15年来的通缩和增长低迷局面,提倡"无限量"宽松以达到2%的通胀目标,并增加公共支出.

分析师称,安倍或将施压央行,要求其增加购买公债以帮助公共支出的融资.

据知情人士透露,为保持自身独立性,日本央行正考虑部分满足安倍的要求.

该消息人士还表示,日本央行或从下列选项中选择一至两项加以执行,但不会全盘接受.这些选项是:同意安倍有关提高通胀目标的要求,增加央行购买资产的类型,投资一支基金购买海外债券从而令日圆走贬,或增加公债的购买.

"日本央行本周料将扩大债券购买规模.我对央行是否会采取更多行动表示怀疑,现在做得太多,会给人以政治是货币政策的唯一指引因素的印象,"NLI基础研究所首席分析师栌浩一说.

部分日本央行官员,尤其是接近央行保守派总裁白川方明的官员,希望等到1月再采取行动,届时将得知更多有关新政府政策的线索,且到时央行也对长期经济成长预估进行了季度审议.

但分析师表示,由于企业景气已经衰落,且全球需求疲软也令企业延缓了资本支出,都进一步预示明年年初经济顶多只会从衰退中温和反弹,因此央行这么做的代价可能太高.

"排除是否存在政治压力一说,经济状况本来就不好.这已经足以成为日本央行本周放宽政策的原因,"摩根大通证券高级分析师Masamichi Adachi表示.

白川方明的谨慎态度还可能受到更急于尝试新措施的其他央行官员的压力,更何况他的五年任期料将到明年4月就会结束.

**新的对话平台?**

日本央行担心市场可能会不满.央行称,安倍晋三的大举支出与依赖央行融资的政策也许会让市场感觉,日本正在丧失财政控制能力,恐怕会引发债券抛售浪潮.日本的公共债务规模已经是本国经济规模的两倍.

但政界人士未对这些担忧加以重视,他们习惯了依靠央行以速效手段来刺激经济.

安倍晋三宣布了一项计划,即恢复经济与财政政策委员会,利用该委员会与日本央行总裁定期对话.自民党上次执政时,这个委员会是政府在经济政策方面的最高决策机构.

该委员会由政府的经济事务要员与日本央行总裁组成.日本前首相小泉纯一郎就曾使用该委员会来主导结构性改革与设定国家预算草案的编制方针.之后民主党在2009年掌权时取消了这个委员会.

分析师说,若重启经济与财政政策委员会,安倍晋三将有机会定期与日本央行总裁讨论政策协调事宜,比如商议共同的通胀目标.

"日本央行说过,1%是暂时的通胀目标,因此有可能与安倍晋三达成折衷,说长远将寻求2%的通胀目标,"摩根大通的Adachi说.

"政策委员会将给日本央行一个不错的平台,来解释为何单靠货币政策无法战胜通缩,但政界可能听不进去,并继续施压央行采取更多刺激措施."

日本央行今年2月设定了当前的通胀目标,而且今年已四次放宽政策.

包括副总裁西村清彦在内的一些日本央行高层已表示,愿意很快再次放宽政策,因为美国财政悬崖等潜在问题给日本经济复苏构成风险.