日本债市: 外资持有日本公债规模在9月末升至纪录高位--日本央行

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透东京12月21日 - 日本央行周五公布的数据显示,截至9月末,外资持有的未到期日本公债规模升至纪录高位,这表明日本愈发依赖海外投资者为其庞大的公共债务提供资金.
数据还显示,截至9月底,日本家庭净资产高于政府负债的幅度为纪录最低.表明日本依靠国内资产来支持公共债务的能力在减弱.
9月末,日本央行持有的公债规模亦升至纪录高位,因该央行扩大货币宽松规模以扶助经济摆脱近15年的温和通缩.
第三季资金流动数据显示,日本以外投资者持有该国未偿公债比例达到9.1%的纪录水准,即86万亿(兆)日圆(1.02万亿美元),较去年同期增长11.1%.
截至9月底,日本政府整体债务规模较上年同期增长3.0%,至948万亿日圆.日本的公共财政负担是主要经济体中最为沉重的,超过其5万亿美元经济规模的两倍.
数据显示,9月末家庭净资产为1,156万亿日圆,政府负债总额为1,133万亿日圆.前者仅高出后者22.4万亿日圆,为纪录最低.
截至9月末,日本央行持有的公债规模达到105万亿日圆的纪录水平,相当于全部债务余额的11.1%.(完) (编译 丁琦; 审校 孙茉莉)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。