日本债市: 外资持有日本公债规模在9月末升至纪录高位--日本央行

路透东京12月21日 - 日本央行周五公布的数据显示,截至9月末,外资持有的未到期日本公债规模升至纪录高位,这表明日本愈发依赖海外投资者为其庞大的公共债务提供资金.

数据还显示,截至9月底,日本家庭净资产高于政府负债的幅度为纪录最低.表明日本依靠国内资产来支持公共债务的能力在减弱.

9月末,日本央行持有的公债规模亦升至纪录高位,因该央行扩大货币宽松规模以扶助经济摆脱近15年的温和通缩.

第三季资金流动数据显示,日本以外投资者持有该国未偿公债比例达到9.1%的纪录水准,即86万亿(兆)日圆(1.02万亿美元),较去年同期增长11.1%.

截至9月底,日本政府整体债务规模较上年同期增长3.0%,至948万亿日圆.日本的公共财政负担是主要经济体中最为沉重的,超过其5万亿美元经济规模的两倍.

数据显示,9月末家庭净资产为1,156万亿日圆,政府负债总额为1,133万亿日圆.前者仅高出后者22.4万亿日圆,为纪录最低.