更新版1-日本经济: 内阁低调回应使就业增长成为日央行职责的可能性

路透东京1月8日 - 日本多位内阁高官淡化了让日本央行(BOJ)承担起稳定就业责任的可能性,但表示,2%的通胀率目标将是政府与央行之间新政策协议的核心.

日本多名财经大臣否认了每日新闻周二稍早一份报导,该报导称,在新首相安倍晋三推动更激进货币政策之际,就业增长将成为日本央行的新使命之一.

上月,安倍凭借承诺以无限度货币宽松与积极的财政支出,来帮助日本结束近15年来的通缩,领导他的自民党在选举中大获全胜.

日本政府本月正抓紧订立与央行之间的新政策协定,也在加紧编制一揽子的经济刺激方案,这将是对安倍能否兑现其宏大经济规划的首次测试.

每日新闻未援引消息来源的报导称,政策协议可能不会针对实现2%通胀目标设定截止日期,也不会提及任何确切措施,从而给日本央行在引导货币政策上留有一定的灵活性.

对于央行和财务省官员以及政界人士而言,这可能是他们正在考虑的想法之一.政界人士迫切想要展现其推动日本摆脱经济低迷的决心.

最终决定将在日本央行1月21-22日的下次利率评估会议上作出,届时央行将讨论是否上调当前的通胀率目标.

从自民党上台以来,安倍晋三与其他自民党高层一直在对日本央行施压,但并未提出更激进的要求,部分原因就是日本央行承诺过1月份将重新评估物价目标.

日本财务大臣麻生太郎周二表示,政府迫切希望与日本央行发布一份联合政策声明,但对于使用就业作为指导货币政策的尺度提出怀疑.

"我不清楚央行会不会全盘接受."麻生太郎被问及在政策协议中包含就业稳定目标时说.

"就我所知,除了美联储,没有哪家央行把就业作为政策目标的.因此,现阶段与央行共同以就业为目标,从现实情况和时机上来看似乎难以实现,"

安倍晋三上周日曾表示,只要能与央行总裁定期交换看法,他不会坚持与日本央行签署约束性的政策协议.

在日本央行使命中添加就业增长一项将颇费周章,因为需要修改当前的央行法,而且日央行因担心独立性受到威胁而可能反对,也会使这种做法耗费时日.目前的日本央行法只规定央行应实现物价稳定.

日本央行本月有可能考虑设立2%的新通胀目标,来回应安倍晋三的呼吁,不过部分央行人士对这种做法仍有犹豫,因为并无明晰的实现途径,尤其是日本已深陷通缩长达十年以上.

消息人士周二告诉路透,日本内阁将在1月15日批准一笔13.1兆(万亿)日圆的追加预算,其中将包括10.3万亿日圆的经济刺激措施,与大约2.6万亿日圆用以填补养老金体系缺口的资金.

刺激措施将侧重鼓励新技术研究、可再生能源投资,以及老旧道路与桥梁的修复.(完)