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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 08:55 BJT

日本央行: 总裁白川方明称将继续推行有力的宽松货币政策

路透东京1月15日 - 日本央行总裁白川方明周二表示,央行将继续推行有力的货币宽松举措,因为经济可能暂时持续疲软.

"出口和工厂产出正在下滑,因其他国家经济成长依然缓慢,"白川方明在央行地区分行总裁季度会议上表示.

消息人士表示,日本央行本月将再次考虑扩大刺激举措,并把通胀率目标提高一倍至2%.日本央行2012年已五次放宽货币政策.(完) (编译 李爽; 审校 程琳)

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