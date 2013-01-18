日本金融: 央行或舍弃0.1%的利率下限,承诺开放式购买资产--消息

路透东京1月18日 - 了解日本央行想法的消息人士称,该央行下周将考虑舍弃0.1%的短期利率下限,并承诺开放式购买资产,直至2%的通胀目标在望.

这样的措施将令市场感到惊讶,人们一直预期日本央行将采取更加传统的方式,将其资产购买和贷款计划再提高10兆(万亿)日圆(合1,130亿美元).

消息人士上周对路透表示,面对日本首相安倍晋三要求采取更大胆措施对抗通缩的巨大压力,日本央行料将在下周二结束的两日议息会议上将通胀目标提高一倍至2%,并考虑再次扩大货币刺激措施.

消息人士称,日本央行不会再次扩大资产购买和贷款计划规模,而是可能承诺开放式购买资产,不设定结束购买的具体日期,直至即将达到2%的通胀目标.

这些消息人士称,另一个想法是日本央行承诺维持资产购买和贷款计划不变,甚至超越2013年底的截止日期.

消息人士称,日本央行亦将考虑舍弃0.1%的超额准备金利率.消息人士因这件事情的敏感性而要求匿名.

市场已大致消化了下周日本央行采纳2%的通胀目标及资产购买规模扩大10万亿日圆,这令日本央行内部呼吁该央行采取其他新措施,以使其对市场的影响最大化.

在下周二的政策会议上,日本央行可能将与政府发表联合声明,承诺采取更积极的宽松政策,以达到2%的新通胀目标.

央行和日本政府官员正在磋商联合声明的措辞,不过他们对于如何表达达到通胀目标时间框架的措辞依旧意见分歧.

接近首相的消息人士称,安倍晋三希望声明明确新目标是中期目标,而非长期目标,必须在两三年内达到.

但日本央行反对为达到2%通胀目标设定具有约束力的最后期限,认为在过去20年多数时间内陷于通缩困境的日本,仅靠货币政策不能将物价涨幅推升至这一水平.

一位政府消息人士对路透表示,为缩小关于联合声明的分歧,日本央行总裁白川方明周五将会见财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明.

消息人士称,随后麻生太郎和甘利明将在安倍晋三结束东南亚之行后与其见面,微调声明的措辞.(完)