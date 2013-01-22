日本央行: 预估2012/13年度核心CPI为负0.2%,经济增长1.0%

路透东京1月22日 - 日本央行周二表示:

* 2012/13年度核心CPI或为负0.2%,10月时预估为负0.1%

* 2013/14年度核心CPI或为0.4%,10月时预估亦为0.4%

* 预估2012/13财年的国内生产总值(GDP)增长率为1.0%,10月时预估为增长1.5%

* 预估2013/14财年的GDP增长率为2.3%,10月时预估为增长1.6%