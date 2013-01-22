日本央行: 预估2012/13年度核心CPI为负0.2%,经济增长1.0%

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透东京1月22日 - 日本央行周二表示:
* 2012/13年度核心CPI或为负0.2%,10月时预估为负0.1%
* 2013/14年度核心CPI或为0.4%,10月时预估亦为0.4%
* 预估2012/13财年的国内生产总值(GDP)增长率为1.0%,10月时预估为增长1.5%
* 预估2013/14财年的GDP增长率为2.3%,10月时预估为增长1.6%
* 预估2014/15财年的GDP增长率为0.8%,10月时预估为增长0.6%(完)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。