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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 17:21 BJT

日本金融:首相不排除前财务省官员出任下任央行总裁的可能

路透东京1月29日 - 日本首相安倍晋三表示,不排除前财务省官员出任下任央行总裁的可能性.(完)

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