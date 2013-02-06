日本金融: 希望找到间接影响汇率的办法--央行审议委员佐藤健裕

路透日本前桥市2月6日 - 日本央行审议委员佐藤健裕周三表示：

* 希望继续关注货币政策间接影响汇率的通道

* 对于有关日本央行购买更多风险资产的要求有些疑虑

* 不应低估日圆贬值对于资产价格的刺激作用

* 日圆整体升势被修正,令日本资产市场受到支撑

* 仅靠日圆贬值来实现2%的通胀目标是不切实际的

* 鉴于经济萎缩和人口老龄化,日本要实现2%的通胀目标很有挑战性

* 从第二季起日本经济可能出现短暂的改善

* 如果日本考虑通过资金池购买外国债券,必须获得海外当局的共识

* 日本要实现2%的通胀目标,工资必须上涨