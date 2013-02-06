日本金融: 希望找到间接影响汇率的办法--央行审议委员佐藤健裕

国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
路透日本前桥市2月6日 - 日本央行审议委员佐藤健裕周三表示：
* 希望继续关注货币政策间接影响汇率的通道
* 对于有关日本央行购买更多风险资产的要求有些疑虑
* 不应低估日圆贬值对于资产价格的刺激作用
* 日圆整体升势被修正,令日本资产市场受到支撑
* 仅靠日圆贬值来实现2%的通胀目标是不切实际的
* 鉴于经济萎缩和人口老龄化,日本要实现2%的通胀目标很有挑战性
* 从第二季起日本经济可能出现短暂的改善
* 如果日本考虑通过资金池购买外国债券,必须获得海外当局的共识
* 日本要实现2%的通胀目标,工资必须上涨
* 短期内日本消费者物价可能将加速下跌(完)
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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