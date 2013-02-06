更新版-日本经济: 央行委员佐藤健裕称希望找到间接影响日圆汇价的办法

(新增细节和背景)

* 近期日圆下跌或有助物价升势--佐藤健裕

* 对日本央行增购风险资产保持谨慎

* 日本央行2%的新通胀目标"非常激进"

路透日本前桥市2月6日 - 日本央行审议委员佐藤健裕周三称,近期日圆下跌已推高日本股市,还可能对经济增长驱动下的物价上涨起到扶助作用.他强调,将继续寻找透过货币政策来间接影响汇率的办法.

但佐藤健裕淡化了要求日本央行购买更多风险资产的呼吁,警告说这样做易导致央行资产负债表遭受巨额亏损,并损伤市场对日圆的信心.

日圆/美元已跌至近三年低点,并推升日本股价,市场寄望日本央行总裁白川方明3月离任后,央行将祭出大胆的刺激措施.

当前全球需求依然疲软,其他主要出口国还在想办法维持商品竞争力,此时日圆骤跌触发了全球汇率战忧虑.韩国、德国及其他国家的领导人,均表示担心日本央行决定加快印钞步伐或给全球带来不稳定影响.

"资产市场在长期沉寂后回归活跃...因日圆估值偏高的局面正在得到纠正,"佐藤健裕在日本东部前桥市对商界领袖发表讲话时称.

"资产价格回升可能帮助产出缺口改善,从而有助推高物价,"他说.

佐藤健裕和其他九位委员一样,认为对日圆产生效应,是货币宽松政策重整日本经济的关键渠道.日本经济依赖出口.

自从成为审议委员后,其一直呼吁日本央行购买外国债券,不一定是自己购买,而可以通过和政府的联合基金池来购买,作为间接压低日圆汇价的手段.

佐藤健裕在周三的演讲中称,为了将该想法付诸实践,日本必须首先获得其他国家当局同意,因这可能"在汇率外交方面构成问题."

其还称,尽管决策者一定不能低估日圆下跌可能对资产市场的刺激效应,但仅靠日圆下跌来推高资产价格也不现实.

佐藤健裕说道,"经济面临的顶头风越刮越猛,例如人口老龄化以及人口下降,坦白地讲2%的物价目标定得相当高."

其是在1月决议上投票反对2%通胀率目标的两位委员之一,辩称这远超过被认为的可维系水准--日本物价依然保持近零增长.(完)