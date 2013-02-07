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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 14:18 BJT

日本经济: 央行下周料维持货币政策不变,可能考虑上修经济预估--消息

本周有多位消息人士表示,日本央行料不会在2月13-14日政策会议上扩大刺激举措,其目的在于评估过去几个月里货币宽松举措对经济产生的影响.

消息人士称,由于工业生产和出口有一些活跃迹象,央行还将考虑小幅上修1月时的经济评估.央行在上月表示经济正在趋弱.

央行在1月将通胀率目标提高一倍,并承诺无限量购买资产.这是央行在五个月中第四次放宽货币政策.(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞/于春红)
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