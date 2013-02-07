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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 17:38 BJT

《热点聚焦》日本首相安倍晋三企图任命激进派央行总裁,但遭遇政府内部阻力

**黑马**

为了让参议院批准他提名的候选人,安倍需要反对党民主党的赞成票,如若不行,则需要一些较小党派的赞成票.

分析师称,鉴于各党派之间看法分歧,岩田规久男和伊藤隆敏等黑马获得总裁任命的机率有限,不过他们可能获任副总裁.

"我认为黑马候选人不会得到国会的批准,政府这次会打出安全牌,试图不去惊扰市场."第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示.

自民党已经表示希望得到民主党的首肯.民主党则表示,不会让央行总裁的选择成为政治难题.

民主党2008年曾反对武藤敏郎担任央行总裁,称让前任财务省官员接掌央行会削弱日央行的独立性,不过他们现在不排除任命前政府官员.实际上,民主党称他们不会支持将货币宽松当作万灵药的人.看来这有利于武藤敏郎的程度胜过安倍青睐的学院派人选.

若自民党不能保证得到民主党的支持,或者未能与其他较小党派达成共识,那么日本政府可能将前日本央行副总裁岩田一政作为一个折衷人选.岩田一政目前领导着一家民间智库.

岩田一政曾不断呼吁日本央行考虑购买外国债券,以帮助限制日圆涨势,这一观点得到政界人士的认可,但肯定会招致其他七国集团(G7)伙伴国的批评,因这是削弱日圆的间接干预举措.(完)

(编译 蔡美珍/张若琪/杜明霞; 审校 张明钧)
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