《热点聚焦》日本首相安倍晋三企图任命激进派央行总裁,但遭遇政府内部阻力

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
**黑马**
为了让参议院批准他提名的候选人,安倍需要反对党民主党的赞成票,如若不行,则需要一些较小党派的赞成票.
分析师称,鉴于各党派之间看法分歧,岩田规久男和伊藤隆敏等黑马获得总裁任命的机率有限,不过他们可能获任副总裁.
"我认为黑马候选人不会得到国会的批准,政府这次会打出安全牌,试图不去惊扰市场."第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示.
自民党已经表示希望得到民主党的首肯.民主党则表示,不会让央行总裁的选择成为政治难题.
民主党2008年曾反对武藤敏郎担任央行总裁,称让前任财务省官员接掌央行会削弱日央行的独立性,不过他们现在不排除任命前政府官员.实际上,民主党称他们不会支持将货币宽松当作万灵药的人.看来这有利于武藤敏郎的程度胜过安倍青睐的学院派人选.
若自民党不能保证得到民主党的支持,或者未能与其他较小党派达成共识,那么日本政府可能将前日本央行副总裁岩田一政作为一个折衷人选.岩田一政目前领导着一家民间智库.
岩田一政曾不断呼吁日本央行考虑购买外国债券,以帮助限制日圆涨势,这一观点得到政界人士的认可,但肯定会招致其他七国集团(G7)伙伴国的批评,因这是削弱日圆的间接干预举措.(完)
(编译 蔡美珍/张若琪/杜明霞; 审校 张明钧)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币