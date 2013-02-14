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货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 12:05 BJT

日本央行: 一致通过维持利率不变,称将实施宽松政策

路透东京2月14日 - 日本央行周四宣布:

* 维持指标利率目标在0-0.1%不变,并获得一致通过

* 将实施货币宽松政策以尽早实现通胀目标

* 称货币政策需要一段时间才能对经济起效

* 将评估货币宽松政策是否对经济可持续增长构成风险

* 将通过尽可能长时间维持实质零利率及资产购买,大力放宽政策(完)

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