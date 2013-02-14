日本央行: 一致通过维持利率不变,称将实施宽松政策

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透东京2月14日 - 日本央行周四宣布:
* 维持指标利率目标在0-0.1%不变,并获得一致通过
* 将实施货币宽松政策以尽早实现通胀目标
* 称货币政策需要一段时间才能对经济起效
* 将评估货币宽松政策是否对经济可持续增长构成风险
* 将通过尽可能长时间维持实质零利率及资产购买,大力放宽政策(完)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f