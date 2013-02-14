日本央行: 维持货币政策不变,提升对经济的评估

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
日本央行审议委员宫尾龙藏建议,保持央行实质利率为零的政策不变,直至有望实现2%的通胀率目标.但他的提议被8-1的投票结果否决.
如外界普遍预期,日本央行一致投票决定维持0-0.1%的隔夜拆款利率不变,并暂不扩大扩大资产购买和贷款计划.
央行总裁白川方明将举行记者会,但他的讲话在0715GMT之后才准许发出.白川方明的任期在3月19日结束.
在首相安倍晋三的压力之下,日本央行上月将通胀率目标翻倍至2%,并承诺自明年起无限量购买资产.安倍敦促日本央行采取大胆措施抗击通缩.(完)
(编译 徐文焰/李春喜; 审校 田建华/张涛)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f