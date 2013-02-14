日本央行: 维持货币政策不变,提升对经济的评估

日本央行审议委员宫尾龙藏建议,保持央行实质利率为零的政策不变,直至有望实现2%的通胀率目标.但他的提议被8-1的投票结果否决.

如外界普遍预期,日本央行一致投票决定维持0-0.1%的隔夜拆款利率不变,并暂不扩大扩大资产购买和贷款计划.

央行总裁白川方明将举行记者会,但他的讲话在0715GMT之后才准许发出.白川方明的任期在3月19日结束.

在首相安倍晋三的压力之下,日本央行上月将通胀率目标翻倍至2%,并承诺自明年起无限量购买资产.安倍敦促日本央行采取大胆措施抗击通缩.(完)