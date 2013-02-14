《日本央行焦点》央行维持政策稳定,对经济的看法更加乐观

日本央行在1月将通胀率目标提高一倍至2%,并承诺从明年开始无上限购买资产.这是该央行在五个月中第四次推出货币扩张政策,主要是为了回应首相安倍晋三,后者不断呼吁央行采取更大胆举措抗击通缩.

安倍晋三仍持续对央行施压要求重振脆弱的经济.在央行总裁白川方明及两位副总裁于3月19日离任后,安倍晋三有权任命新的总裁和副总裁人选.

不过一些分析师认为,央行在3月可能更倾向于按兵不动而非扩大刺激举措,将有限的政策选项保留到新任总裁于4月3-4日首次主持利率检视会议.