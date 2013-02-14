《日本央行焦点》央行维持政策稳定,对经济的看法更加乐观

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
日本央行在1月将通胀率目标提高一倍至2%,并承诺从明年开始无上限购买资产.这是该央行在五个月中第四次推出货币扩张政策,主要是为了回应首相安倍晋三,后者不断呼吁央行采取更大胆举措抗击通缩.
安倍晋三仍持续对央行施压要求重振脆弱的经济.在央行总裁白川方明及两位副总裁于3月19日离任后,安倍晋三有权任命新的总裁和副总裁人选.
不过一些分析师认为,央行在3月可能更倾向于按兵不动而非扩大刺激举措,将有限的政策选项保留到新任总裁于4月3-4日首次主持利率检视会议.
外界预测,白川方明的继任者将引领日本央行出台更多非常规的宽松举措,例如取消0.1%的利率下限.该预期上周已经推动两年期和五年期日债收益率(殖利率)降至纪录低位.(完)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f