《日本央行分析》首相的央行高层提名人选观点不一,或增加未来决议制定难度

日本央行认为,在资产购买方案之下的现有资产种类之外,进一步分散购买风险资产类型的空间有限,因为日本其它信贷市场规模太小,无法让日本央行进行例行购买操作,而对经济产生广泛影响.

"或许有几种方法可以使日本央行看起来像是有新措施.但最终,央行能够做的还是扩大公债购买规模,或许也包括增购上市交易基金(ETF),"该官员称.由于事涉敏感,该官员要求匿名.

除了彼此间的分歧,黑田东彦和岩田规久男还得克服委员会内部对央行下步举措的分歧,设法达成共识.

一些委员希望采取积极购债路线,而另一些委员认为,在收益率如此低的情况下,扩大资产购买计划规模的效果有限.举例来说,五年期日本公债收益率目前处于纪录低点.

有别于其他候选人,包括两位前央行副总裁岩田一政和武藤敏郎,黑田东彦和岩田规久男都没有引导货币政策的第一手经验.分析师称,这意味着他们将更依赖日本央行官僚提出新构想.

央行官僚体系正思考各种想法,但多数仍处于初步阶段,在央行新领导层确定,及政策立场明朗之前,这些构想不会具体化.

其中被认为近期内可行的几个想法包括,延长日本央行所购公债组合的存续期至三年以上,以及提早在2014年之前展开无限量资产购买计划.

"日本央行能立刻做的就是扩大当前政策框架."SMBC日兴证券首席市场分析师Mari Iwashita称.他认为下步可能采取的做法为进一步扩大购债规模.(完) (编译 梁睿雪/王兴亚/石冠兰/程琳; 审校 隋芬/郑茵/许娜)