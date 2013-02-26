《日本央行分析》首相的央行高层提名人选观点不一,或增加未来决议制定难度

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
日本央行认为,在资产购买方案之下的现有资产种类之外,进一步分散购买风险资产类型的空间有限,因为日本其它信贷市场规模太小,无法让日本央行进行例行购买操作,而对经济产生广泛影响.
"或许有几种方法可以使日本央行看起来像是有新措施.但最终,央行能够做的还是扩大公债购买规模,或许也包括增购上市交易基金(ETF),"该官员称.由于事涉敏感,该官员要求匿名.
除了彼此间的分歧,黑田东彦和岩田规久男还得克服委员会内部对央行下步举措的分歧,设法达成共识.
一些委员希望采取积极购债路线,而另一些委员认为,在收益率如此低的情况下,扩大资产购买计划规模的效果有限.举例来说,五年期日本公债收益率目前处于纪录低点.
有别于其他候选人,包括两位前央行副总裁岩田一政和武藤敏郎,黑田东彦和岩田规久男都没有引导货币政策的第一手经验.分析师称,这意味着他们将更依赖日本央行官僚提出新构想.
央行官僚体系正思考各种想法,但多数仍处于初步阶段,在央行新领导层确定,及政策立场明朗之前,这些构想不会具体化.
其中被认为近期内可行的几个想法包括,延长日本央行所购公债组合的存续期至三年以上,以及提早在2014年之前展开无限量资产购买计划.
"日本央行能立刻做的就是扩大当前政策框架."SMBC日兴证券首席市场分析师Mari Iwashita称.他认为下步可能采取的做法为进一步扩大购债规模.(完) (编译 梁睿雪/王兴亚/石冠兰/程琳; 审校 隋芬/郑茵/许娜)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。