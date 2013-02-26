日本央行: 罕见地针对商业银行低成本贷款展开全国宣传活动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京2月26日 - 日本央行多位官员周二表示,该行已经执行一项罕见的全国性宣传活动,以推广商业银行低成本贷款;该行正准备迎来新的领导阶层,预料新领导层将会强力地为经济注入资金.
日央行这个有别于传统的举措,突显出该行苦于推动银行放款;银行业若扩大放款、而不是将手中多数资金投资于低风险日债,则将有助于振兴经济.
央行官员们表示,他们在10大主要城市进行宣传,从风雪纷飞的东北端城市札幌到西部商业重镇大阪等地,于1月30日至2月25日向区域银行业者宣扬这个计划,并鼓励地区银行扩大对企业放贷.
"整体的反应不错,"一名参与宣传活动的日央行官员表示.这些官员不愿具名,因他们未获得向媒体发言的授权.
日本央行于去年10月发表这个贷款计画,只要商业银行提出要求,将无限量提供低成本长期融资.这项计画将于6月实施,日央行希望这项计划于2014年3月到期之前,能够至少发出15万亿(兆)日圆(1,600亿美元)贷款.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。