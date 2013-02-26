日本央行: 罕见地针对商业银行低成本贷款展开全国宣传活动

路透东京2月26日 - 日本央行多位官员周二表示,该行已经执行一项罕见的全国性宣传活动,以推广商业银行低成本贷款;该行正准备迎来新的领导阶层,预料新领导层将会强力地为经济注入资金.

日央行这个有别于传统的举措,突显出该行苦于推动银行放款;银行业若扩大放款、而不是将手中多数资金投资于低风险日债,则将有助于振兴经济.

央行官员们表示,他们在10大主要城市进行宣传,从风雪纷飞的东北端城市札幌到西部商业重镇大阪等地,于1月30日至2月25日向区域银行业者宣扬这个计划,并鼓励地区银行扩大对企业放贷.

"整体的反应不错,"一名参与宣传活动的日央行官员表示.这些官员不愿具名,因他们未获得向媒体发言的授权.