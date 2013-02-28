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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 10:23 BJT

日本央行: 政府已提名黑田东彦出任新一任日本央行总裁--议员

执政党自民党议员Genichiro Sada称,政府还提名学者岩田规久男和日本央行理事中曾宏担任央行两个副总裁职位.

未来几天,这三名候选人将在议会做证词陈述,然后由参众两院议员投票表决.(完) (编译 梁睿雪/程琳; 审校 王洋)
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