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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 10:42 BJT

日本经济: 央行将在必要时考虑进一步放宽政策--审议委员木内登英

"我认为经济和物价低于我们基本假设的可能性有所增加,"他在面向横滨商界领导人讲话时表示.

在首相安倍的压力下,日本央行1月将通胀目标上调一倍至2%,并承诺从明年起采取开放式资产购买计划.

木内登英与另一位审议委员佐藤健裕都投票反对2%的通胀目标,称该水平远高于日本可以维持的水平.(完) (编译 王翔琼/梁睿雪; 审校 丁琦/张涛)
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