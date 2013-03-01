《日本央行焦点》下周会议央行料将提高其经济评估，暂不会有政策行动

* 日本央行将在3月6-7日举行货币政策会议，决议料在3月7日0330-0530GMT公布

* 在新旧总裁交接之前，央行可能按兵不动

* 央行可能对经济前景给出较乐观看法

* 白川方明将在3月7日0630GMT举行其任内最后一场记者会

路透东京3月1日 - 日本央行下周料对经济走出谷底展现更大的信心，但货币政策可能将连续第二个月维持不变，在新旧高层交接之前先按兵不动，等待新领导人展开更强势行动对抗通缩。

这将是总裁白川方明及其两位副手在3月19日离任之前于央行任内的最后一次利率检讨会议。在这五年任期当中，历经了2008年雷曼兄弟破产后的金融危机，以及2011年3月海啸强震袭击日本的大浩劫。

市场预期新总裁4月3-4日上任时央行才会有新举措，新总裁可能由亚洲开发银行现任总裁黑田东彦接任。黑田主张积极的宽松政策，国会会在周一就黑田东彦的任命案举行听证。

下周日本央行的会议中，审议委员会可能会互相讨论未来放松政策的选项，不过焦点可能还是在检视经济复苏的迹象是否可以持续。

“政策在4月几乎笃定会有改变，这样的话日本央行没有理由下周就行动。”NLI Research Institute首席分析师Yasuhide Yajima说。

首相安倍提名黑田出任总裁，两位副总裁人选则为主张非传统货币政策的岩田规久男，还有前央行官员中曾宏。

首相安倍晋三推动更大胆货币政策的企图心，已经促使日圆兑美元贬至接近三年低点，给日本经济和日本央行一些喘息的空间。

根据熟悉央行思维的消息人士说，由于工业生产上升，出口也有回温迹象，日本央行可能调整其经济评估,并称经济正走出谷底。

若真如此，将是比上月看法略更乐观。当时央行说经济“似乎已触底。”