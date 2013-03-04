《日本央行焦点》考虑让政策更加靠近量化宽松式的资产负债表扩张

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**提倡者**
央行中许多人士，包括即将卸任的央行总裁白川方明在内，都怀疑这样的货币政策能否影响民众心态，因此他们并不认为政策转变将能提高通胀预期。
白川方明的怀疑态度使得日本央行牢牢专注在利率政策上，而不是央行资产负债表的规模上，即便全球金融危机后政策利率已被降至接近于零。许多央行人士曾表示，当前的日本央行政策旨在压低企业借款成本，而非改变民众心态。
安倍提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任日本央行总裁，黑田东彦是积极政策行动的倡导者。他的提名听证会将在周一举行。
另一位被提名出任副总裁的岩田规久男，同样主张日本央行透过积极扩大其资产负债表，将能提振通胀预期并促使企业增加支出。
他在1月接受路透专访时表示：“日本企业手上有大量的额外现金，因为当通缩时，即使企业保有资金，而不花在资本支出上，现金的价值也不会减少...如果日本央行可设法提高通胀预期，那么这些大量的现金就会更多被投注在资本支出上。”(完) (编译 张涛/王兴亚/兰秀娟/李爽/戴素萍; 审校 郑茵/程琳/张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。