《日本央行焦点》考虑让政策更加靠近量化宽松式的资产负债表扩张

**提倡者**

央行中许多人士，包括即将卸任的央行总裁白川方明在内，都怀疑这样的货币政策能否影响民众心态，因此他们并不认为政策转变将能提高通胀预期。

白川方明的怀疑态度使得日本央行牢牢专注在利率政策上，而不是央行资产负债表的规模上，即便全球金融危机后政策利率已被降至接近于零。许多央行人士曾表示，当前的日本央行政策旨在压低企业借款成本，而非改变民众心态。

安倍提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任日本央行总裁，黑田东彦是积极政策行动的倡导者。他的提名听证会将在周一举行。

另一位被提名出任副总裁的岩田规久男，同样主张日本央行透过积极扩大其资产负债表，将能提振通胀预期并促使企业增加支出。