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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 08:25 BJT

《日本央行焦点》考虑让政策更加靠近量化宽松式的资产负债表扩张

**提倡者**

央行中许多人士，包括即将卸任的央行总裁白川方明在内，都怀疑这样的货币政策能否影响民众心态，因此他们并不认为政策转变将能提高通胀预期。

白川方明的怀疑态度使得日本央行牢牢专注在利率政策上，而不是央行资产负债表的规模上，即便全球金融危机后政策利率已被降至接近于零。许多央行人士曾表示，当前的日本央行政策旨在压低企业借款成本，而非改变民众心态。

安倍提名亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦出任日本央行总裁，黑田东彦是积极政策行动的倡导者。他的提名听证会将在周一举行。

另一位被提名出任副总裁的岩田规久男，同样主张日本央行透过积极扩大其资产负债表，将能提振通胀预期并促使企业增加支出。

他在1月接受路透专访时表示：“日本企业手上有大量的额外现金，因为当通缩时，即使企业保有资金，而不花在资本支出上，现金的价值也不会减少...如果日本央行可设法提高通胀预期，那么这些大量的现金就会更多被投注在资本支出上。”(完) (编译 张涛/王兴亚/兰秀娟/李爽/戴素萍; 审校 郑茵/程琳/张涛)
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