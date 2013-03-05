《日本经济焦点》央行两名副总裁提名人选观点相异，激进政策前景存在疑问

日本最大的反对党民主党可能投票反对岩田规久男任央行副总裁，因岩田规久男主张修订有关日本央行职责的法律，民主党担心这可能削弱央行独立性。

“因为岩田规久男对修订法律的看法，我对让他任职日本央行持保留态度，因此我将建议不支持他，”民主党议员Keisuke Tsumura表示。

中曾宏拒绝对实现2%的通胀目标设定时间表，称他会努力尽快实现这一目标。

“我们已经承诺实现2%(的通胀目标)，在我们的联合声明中明确表示将尽快实现该目标。这是我们的承诺，我们将竭尽全力实现它。”中曾宏说。(完)