《日本经济焦点》央行两名副总裁提名人选观点相异，激进政策前景存在疑问

更正-美国政经：众议院一委员会批准议案，允许国会审查美联储货币政策
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
日本最大的反对党民主党可能投票反对岩田规久男任央行副总裁，因岩田规久男主张修订有关日本央行职责的法律，民主党担心这可能削弱央行独立性。
“因为岩田规久男对修订法律的看法，我对让他任职日本央行持保留态度，因此我将建议不支持他，”民主党议员Keisuke Tsumura表示。
中曾宏拒绝对实现2%的通胀目标设定时间表，称他会努力尽快实现这一目标。
“我们已经承诺实现2%(的通胀目标)，在我们的联合声明中明确表示将尽快实现该目标。这是我们的承诺，我们将竭尽全力实现它。”中曾宏说。(完)
(编译 杜明霞；审校 沈以文)
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备理事会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。