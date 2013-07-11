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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 11:09 BJT

日本央行：维持货币政策不变，但对经济前景更为乐观

日本央行总裁黑田东彦0630GMT将召开记者会，他的评论可能于0715GMT后出炉。

日本央行4月宣布实行大规模货币刺激举措，承诺通过增购政府债券和风险资产，在两年内将货币供应增加一倍，这令市场感到意外。

这样一来，日本央行将政策目标从指标利率转向基础货币，后者是衡量央行向经济投放货币量的广义指标。

日本央行每年4月和10月会公布长期经济和物价预估，并在1月和7月基于最新经济形势对预估进行审视。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)
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