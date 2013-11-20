重温稿-《焦点》尽管GDP和出口疲弱，日本央行料维持现有政策和经济预估不变

* 政策委员会11月20-21日开会，21日0330-0500GMT公布决定

* 自4月启动大规模刺激政策后，本次会议料不会有新动作

* 日本央行料维持经济温和复苏的看法

* 央行总裁黑田东彦周四0630 GMT举行记者会

路透东京11月18日 - 日本央行(BOJ)周四料维持极宽松的货币政策不变，并讨论出口疲弱以及对美联储何时缩减刺激政策预期的变动，可能会如何影响到日本经济复苏。

尽管第三季经济成长放缓，许多央行审议委员仍预计经济将保持温和复苏，因日本消费者在明年4月上调消费税之前扩大支出。

但由于出口缺乏动能且海外经济体前景非常不确定，央行料不会上调对经济的评估，或是更肯定的表示经济在持续复苏的轨道上发展。

悲观的审议委员已经发出警告，日本可能无法在两年内实现央行承诺的2%通胀率，因海外经济体带来阻力，以及结束长达15年的通缩困难重重。

这将使市场继续揣测，明年某个时间央行或进一步扩大货币刺激。

“至少在这个会计年度结束前(2014年3月)，我们不会再见到经济出现低迷表现，因消费者赶在消费税调高前增加支出，”NLI基础研究所首席分析师栌浩一称。

“但出口升速不如预期，尽管有疲弱日圆的提振，”他说。“如果家庭指出下滑幅度确实大于预估，日本央行可能会在明年消费税调升后决定进一步宽松政策。”

目前而言，外界普遍预期日本央行将会维持4月定下的货币政策架构，旨在透过积极购买资产，将基础货币提高一倍，在大约两年时间内达成2%通胀率目标。

**出口忧虑犹在**

日本2013年上半年经济成长超越其他七国集团(G7)成员的表现，部分归因于日本首相安倍晋三的刺激政策，提振了家庭支出，并压低日圆令出口受益。

尽管7-9月成长放缓，但许多分析师预期日本经济会在本季回温，因在明年4月消费税提高前，消费者会先行支出。因此日本央行料将维持其日本经济正“温和复苏”的评估不变。

日本央行官员的主要担忧在于出口疲软，因美联储何时会开始缩减买债计划的预期摇摆不定，造成了市场震荡，让新兴亚洲经济遭受冲击。美国的财政僵局，让美国经济前景蒙上阴影，而这种对立情况明年初可能还会再次上演。美国是日本汽车的主要市场之一。

由于9月出口远低于预期，使外部需求对7-9月GDP的贡献为负，这更加凸显出上述担忧。

央行决策官员周三、四开会时可能讨论这类风险，以及美联储政策减码时机对市场和日央行经济预测可能有怎样的影响。

日本央行上个月公布半年一度的展望报告时，调高经济成长预估，并预测日本将朝着两年内实现2%的央行通帐目标稳步迈进。

但有三名委员对此乐观预测持异议，凸显出对央行物价目标的意见分歧。分析师也曾批评该目标企图心过大。

日本央行审议委员宫尾龙藏上周也加入这类审慎主张，告诫称日本经济和物价展望的风险偏向下档，主因来自海外的不利因素。

最近一项路透调查显示，(COPY)有近九成的日本企业预期下年度消费者通胀将无法达到日本央行2%的目标。