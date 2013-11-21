更新版 1-日本央行维持货币政策不变，称经济温和复苏

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**海外风险犹存**

日本7-9月当季经济放缓，因出口和家庭支出温和。不过分析师预计日本10-12月当季经济增速将加快，因消费者在明年4月的消费税上调前将增加支出。

出口疲软是日本央行官员的主要担忧。央行官员希望全球经济及时升温，以抵消上调消费税后家庭支出下滑的影响。

日本10月出口量温和反弹，可能缓解很多日央行官员的忧虑。

但是由于日本重要出口市场--新兴亚洲国家缺乏动能，央行总裁黑田东彦可能表示，日央行关注海外经济的不利形势，而且如果通胀目标面临威胁，将准备再次放松政策。

受新出口订单等拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值从七个月高位滑落，预示今年四季度经济增长势头可能会有所减弱。

日本央行委员会中持悲观看法的委员已经警告称，新型亚洲经济增长低迷，而且出口没有明显回升，尽管日圆贬值利好出口。

在10月31日的日本央行会议上，三位审议委员不同意央行半年度报告的内容，为该央行4月推行大规模刺激举措来央行内部的最大分歧。 (完)