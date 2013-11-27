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货币新闻 | 2013年 11月 27日 星期三 10:34 BJT

日本经济：央行委员白井早由里警告实现物价目标存在不确定性

路透日本德岛11月27日 - 日本央行审议委员白井早由里周三表示，日本是否能在央行计划的时间内实现2%的通胀率存在不确定性。

白井早由里在日本西部城市德岛对商界领袖称，未来的一个选项是设定希望达到的物价涨幅区间，但在此之前，消费者物价指数(CPI)涨幅必须稳步超过1%，长期物价预期升向2%。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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