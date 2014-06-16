《热点聚焦》日本央行总裁出头对安倍首相施压，期盼第三支改革之箭

**冒险之举**

熟悉黑田东彦想法的消息人士表示，由于日本公共债务规模相当于经济产值的逾两倍，黑田担心债市最终或遭到数十年无节制支出的报应。

日本政府现在能以0.6%的低息发行10年期公债--主要得益于央行购买大多数新债的政策，但目前市场信心十分脆弱。

据财务省顾问小组学院派成员Toshiki Tomita估计，利率光小升1个百分点，都会导致日本的债务融资年成本增加1.8万亿(兆)日圆(180亿美元)，相当于经济成长增强带来的预期税收增量的近四倍。

安倍身边主张通货再膨胀的主要顾问Kozo Yamamoto表示，对安倍来说，鉴于央行政策“在按计划落实”，且就业市场趋紧速度快于预期，他似乎不会向黑田施压，敦促他出台更多的短期刺激举措。

至于黑田的观点是否能得到安倍的认同则是另外一码事。黑田正在冒成为出头鸟的风险。一方面他谨慎表示，如果经济遇挫，通胀目标有达不到的风险，央行将进一步放松政策，另一方面他又明确表达了一个以后恐怕难有回旋余地的立场。

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