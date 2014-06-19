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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 09:59 BJT

日本央行：审议委员森本宜久称出口可能反弹，但仍有波动风险

路透日本秋田6月19日 - 日本央行审议委员森本宜久周四表示，出口可能随着海外经济增长提速而温和反弹，不过仍存在波动的风险。他并称：

* 日本经济保持温和复苏趋势

* 日本经济在产出、收入和支出方面或将保持良性循环

* 随着通胀预期上升，未来日本央行货币宽松的效果可能增强

* 构建可持续的财政结构，是日本实现可持续经济增长的重要先决条件

* 随着发达经济体的复苏延伸至新兴国家，未来海外经济增长或将转强

* 必须密切关注长时期的通缩风险与乌克兰局势发展对欧元区经济体有何种影响

* 上调消费税的影响可能自夏季开始减弱

* 预期日本通胀将逐渐加速，因为企业营收改善导致就业、薪资与资本支出增加 (完)
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