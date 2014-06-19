日本央行：审议委员森本宜久称出口可能反弹，但仍有波动风险

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透日本秋田6月19日 - 日本央行审议委员森本宜久周四表示，出口可能随着海外经济增长提速而温和反弹，不过仍存在波动的风险。他并称：
* 日本经济保持温和复苏趋势
* 日本经济在产出、收入和支出方面或将保持良性循环
* 随着通胀预期上升，未来日本央行货币宽松的效果可能增强
* 构建可持续的财政结构，是日本实现可持续经济增长的重要先决条件
* 随着发达经济体的复苏延伸至新兴国家，未来海外经济增长或将转强
* 必须密切关注长时期的通缩风险与乌克兰局势发展对欧元区经济体有何种影响
* 上调消费税的影响可能自夏季开始减弱
* 预期日本通胀将逐渐加速，因为企业营收改善导致就业、薪资与资本支出增加 (完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。