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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 15:27 BJT

日本经济：央行总裁称经济温和复苏，物价形势大幅改善

路透东京6月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，央行的刺激举措正在起到预期效果，日本经济正温和复苏，物价形势“大幅改善”。

他还称，4月上调消费税后通胀趋势没有改变。

“日本央行将检视经济和物价的上档和下档风险，为达成2%的通胀率目标，必要时将毫不犹豫地调整政策，”他在信贷协会年会上表示。

黑田东彦还称，由于亚洲经济体持续低迷，近期出口一直持平。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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