日本经济：央行总裁称经济温和复苏，物价形势大幅改善

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透东京6月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，央行的刺激举措正在起到预期效果，日本经济正温和复苏，物价形势“大幅改善”。
他还称，4月上调消费税后通胀趋势没有改变。
“日本央行将检视经济和物价的上档和下档风险，为达成2%的通胀率目标，必要时将毫不犹豫地调整政策，”他在信贷协会年会上表示。
黑田东彦还称，由于亚洲经济体持续低迷，近期出口一直持平。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。