《焦点》日本企业认为未来五年通胀率无法达成2%的目标--央行短观调查

但分析师表示，仅凭短观调查，不大可能促使日本央行下调对通胀的乐观预估或者考虑近期扩大货币刺激政策。

日本央行4月公布的最新评估，预计在2015年4月开始的财年，核心通胀率将从当前财年的1.3%升至1.9%。

分析师称，日本央行在下次于7月14-15日举行的会议上对经济展望进行季度评估时，可能基本维持上述预估不变。

日本央行自上次3月短观报告起开始是次调查，以收集更多关于通胀预期的信息，通胀预期对当前刺激计划至关重要。日本缺乏衡量通胀预期的可信指标，因其通胀挂钩债券市场仍较小。

关于企业通胀预期的数据，来自对逾10,000家企业的调查。

昨日发布的央行短观报告显示，在4月上调消费税的影响下，在截至6月的季度日本企业信心恶化。 (完)