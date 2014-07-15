表格：日本央行下调GDP预估，但维持通胀预估不变

路透东京7月15日 - 日本央行周二维持货币政策不变，同时小幅下调对当前财年经济成长的预估。央行在对长期预估的季度审视中维持消费者通胀预估不变。

日本央行每年4月和10月公布经济和物价的半年度展望报告，并于1月和7月重新评估经济和物价预估。

以下为日本央行九位审议委员预估中值图表，括号内为4月时的预估，所有数据均为同比百分比变化：

实质GDP 核心CPI

2014/15财年 +1.0 +1.3

(+1.1) (+1.3)

2015/16财年 +1.5 +1.9

(+1.5) (+1.9)

2016/17财年 +1.3 +2.1

(+1.3) (+2.1)

GDP预估包含了2014年4月上调消费税以及2015年10月或再次上调所产生的影响。CPI预估则不包括上调消费税的影响。日本央行估计，2014年上调消费税将推动核心CPI上升2个百分点，2015年上调消费税则推动其升0.7个百分点。

浏览全部预估数据，请参考日本央行网站(www.boj.or.jp/en/index.htm/)。(完) (编译 许娜；审校 艾茂林)