日本经济：央行准备将通胀率预期稳定在2%--审议委员白井早由里

路透东京7月24日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行计划使通胀率达到2%，并以“稳步推进的方式”将物价维持在此水平的目标，相当于将长期通胀率预期稳定在2%。

“改变公众的通缩心态及由此产生的避险行为需要一些时间，但正面进展正缓慢但稳步地在经济领域中蔓延，”白井早由里周三在新加坡的一个会议上发表讲话称。