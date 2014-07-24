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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 09:22 BJT

日本经济：央行准备将通胀率预期稳定在2%--审议委员白井早由里

路透东京7月24日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行计划使通胀率达到2%，并以“稳步推进的方式”将物价维持在此水平的目标，相当于将长期通胀率预期稳定在2%。

“改变公众的通缩心态及由此产生的避险行为需要一些时间，但正面进展正缓慢但稳步地在经济领域中蔓延，”白井早由里周三在新加坡的一个会议上发表讲话称。

根据周四刊登在日本央行网站上的演讲稿，她称“未来，货币政策应该会继续为这个转变过程和经济复苏提供支持”。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
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