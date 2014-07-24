日本经济：央行准备将通胀率预期稳定在2%--审议委员白井早由里

标题新闻：中国要求加拿大放宽对华高科技出口，建议两国在清洁能源方面加强合作-新华社
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路透东京7月24日 - 日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行计划使通胀率达到2%，并以“稳步推进的方式”将物价维持在此水平的目标，相当于将长期通胀率预期稳定在2%。
“改变公众的通缩心态及由此产生的避险行为需要一些时间，但正面进展正缓慢但稳步地在经济领域中蔓延，”白井早由里周三在新加坡的一个会议上发表讲话称。
根据周四刊登在日本央行网站上的演讲稿，她称“未来，货币政策应该会继续为这个转变过程和经济复苏提供支持”。(完) (编译 许娜；审校 李婷仪)
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“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。