日本经济：央行应考虑将政策焦点转向零利率

路透日本神户7月31日 - 日本央行审议委员木内登英周四称：

* 未来有必要考虑逐步开始将政策焦点从资产购买转向零利率

* 日本出口表现平平，部分归因于新兴经济体增长疲弱

* 日本经济继续如趋势般温和复苏

* 海外经济体可能将温和复苏，有助于日本出口形势改善

* 预计日本经济增长前景面临下行风险

* 与日本央行预期中值相比，我对物价前景的看法更为谨慎

* 海外动向中，我最关注的是中国经济面临的下行风险

* 上调消费税对家庭支出的影响可能是暂时的，尽管支出降幅相当大

* 产出缺口收窄带来的物价上行压力是否将盖过疲弱日圆影响减退带来的下行压力，这一点尚不清楚

* 考虑到产出缺口近六年来首次转为正值，QQE已经取得巨大成效

* 基础通胀和中长期通胀预期间的差距似乎已大大缩窄

* 要实现日本央行的2%通胀目标，需要长期努力刺激日本增长潜力

* 已建议将2%通胀目标设为中长期目标，而不是必须在两年内实现的目标

* QQE存在巨大的潜在风险，例如很难将货币政策正常化以及可能引发债务货币化的猜测

* 如果市场认为很难达到2%的通胀目标，日本央行将被迫进一步放松政策，即便这样做的成本大于益处

* 当央行以空前规模购买资产时，必须尤其警惕QQE的潜在风险，例如扩大金融失衡