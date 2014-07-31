日本经济：央行应考虑将政策焦点转向零利率

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透日本神户7月31日 - 日本央行审议委员木内登英周四称：
* 未来有必要考虑逐步开始将政策焦点从资产购买转向零利率
* 日本出口表现平平，部分归因于新兴经济体增长疲弱
* 日本经济继续如趋势般温和复苏
* 海外经济体可能将温和复苏，有助于日本出口形势改善
* 预计日本经济增长前景面临下行风险
* 与日本央行预期中值相比，我对物价前景的看法更为谨慎
* 海外动向中，我最关注的是中国经济面临的下行风险
* 上调消费税对家庭支出的影响可能是暂时的，尽管支出降幅相当大
* 产出缺口收窄带来的物价上行压力是否将盖过疲弱日圆影响减退带来的下行压力，这一点尚不清楚
* 考虑到产出缺口近六年来首次转为正值，QQE已经取得巨大成效
* 基础通胀和中长期通胀预期间的差距似乎已大大缩窄
* 要实现日本央行的2%通胀目标，需要长期努力刺激日本增长潜力
* 已建议将2%通胀目标设为中长期目标，而不是必须在两年内实现的目标
* QQE存在巨大的潜在风险，例如很难将货币政策正常化以及可能引发债务货币化的猜测
* 如果市场认为很难达到2%的通胀目标，日本央行将被迫进一步放松政策，即便这样做的成本大于益处
* 当央行以空前规模购买资产时，必须尤其警惕QQE的潜在风险，例如扩大金融失衡
* 可能将花费很长时间实现货币政策正常化(完)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/20/2017 04/13/2017 04/13/2017 04/21/20 16 初值 修正值 前值 小麦 612,536 685,314 671,868 433,978 燕麦 200 343 343 0 大麦 72 0 0 0 玉米 1,453,506 1,330,069 1,328,134 1,144,479 高粱 36,265 151,175 139,568 166,493 大豆 634,877