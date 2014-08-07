重温稿-路透调查：日本央行料维持既有资产购买计划，并保持乐观经济评估

* 委员会8月7-8日开会，8月8日0330-0500GMT料公布政策决定

* 央行料维持资产购买，不会做出政策变动

* 央行料称经济复苏未受影响，尽管最近数据疲弱

* 部分委员可能提议下调对出口和产出的评估

* 央行总裁黑田东彦0630GMT召开记者会

路透东京8月4日 - 日本央行本周料维持大规模资产购买计划以及对经济前景的乐观观点，不受最近一连串疲弱数据的影响。数据疲弱强化了第二季经济萎缩幅度将超过预估的看法。

部分日本央行决策者可能提议，下调出口和产出的评估，因最近数据不佳，日本央行关于经济将很快摆脱4月上调消费税影响的预期蒙阴。

不过日本央行总裁黑田东彦料将维持坚定的乐观预期，而且就算日本央行措辞有变，变化也将非常微小，并且不大可能暗示近期有进一步放松货币政策的可能性。

了解日本央行想法的消息人士表示，政策委员会多位委员仍抱有希望，认为美国和中国需求反弹会逐步开始提振日本出口。

但一些分析师警告称，如果日本央行维持乐观看法，认为出口增长保持“平稳”，产出“继续维持温和上升趋势”，那么外界有可能认为该央行脱离现实。

“出口和产出数据一定是让日本央行非常失望，所以我预计其会下修对这些领域的评估，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄称。

“日本央行不会很快放宽政策。但若日本经济和物价表现不及预期，那么在10月央行发布新的长期预估时，央行可能面临政府压力，要求进一步推出刺激举措，”他说。

为期两天的利率会议将于周五结束，届时日本央行料不会调整政策框架。基于这一框架，日本央行誓言透过大举购买资产，每年将基础货币增加60-70万亿日圆，以刺激长期低迷的经济。

日本央行亦可能维持原来的观点，认为随着消费税上调的影响开始消退，日本经济将继续温和复苏。

**央行委员对于出口的观点分歧**

日本6月出口意外连续第二个月下滑，令那些此前预计第二季出口将反弹并帮助缓和上调消费税影响的央行官员颇为失望。

另外6月工业生产以2011年3月大地震以来最快速度下挫，以及库存猛增，暗示国内外需求逊于许多企业的预计，这令日本央行的乐观预估进一步受到打击。

日本央行内持悲观看法的委员承认，如果需求不能强劲反弹的话，那么6月库存增加可能将在第三季打压产出以及整体经济。

即便是在近期的不佳数据出炉之后，黑田东彦依然保持乐观。他上周表示，虽然出口增长仍乏力，但将会随着全球经济升温而复苏。

不过石田浩二等几名央行审议委员上周警告称，结构性问题可能进一步拖延出口反弹的时间，凸显出央行官员对日本脆弱经济复苏的担忧日益加深。

央行政策委员会内部可能会展开激烈辩论，围绕的重点是究竟要把政策焦点放在出口与产出疲弱，还是放在全球经济复苏前景方面。

国内需求表现强韧，让日本央行暂时可以不必理会出口疲弱的影响，但一些分析师警告称，汽车等大件商品的国内销售情况还需要更长时间，才能从增税的冲击中恢复。

一项路透调查显示，分析师预期日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩7.1%。该数据将于8月13日出炉。