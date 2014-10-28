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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 09:46 BJT

日本政经：央行总裁黑田东彦对推迟上调消费税发出警告

路透东京10月28日 - 日本央行总裁黑田东彦周二发出警告，推迟二次上调消费税可能破坏市场对政府解决财政问题能力的信任，并导致市场出现动荡。

“如果出现这种状况，决策者将很难做出应对。虽然发生的可能性很低，但确实是一个风险因素，”黑田东彦对议会表示。

日本首相安倍晋三已经表示，将在年底前决定是否继续上调消费税，即从明年10月将税率由8%上调至10%。4月首次上调消费税之后，日本第二季经济出现严重萎缩。(完)

(编译 李春喜; 审校 郑茵)
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