日本政经：央行总裁黑田东彦对推迟上调消费税发出警告

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京10月28日 - 日本央行总裁黑田东彦周二发出警告，推迟二次上调消费税可能破坏市场对政府解决财政问题能力的信任，并导致市场出现动荡。
“如果出现这种状况，决策者将很难做出应对。虽然发生的可能性很低，但确实是一个风险因素，”黑田东彦对议会表示。
日本首相安倍晋三已经表示，将在年底前决定是否继续上调消费税，即从明年10月将税率由8%上调至10%。4月首次上调消费税之后，日本第二季经济出现严重萎缩。(完)
(编译 李春喜; 审校 郑茵)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。