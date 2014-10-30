重温稿-《焦点》日本央行周五可能下调近期物价预估，但料维持通胀目标不变

* 央行委员会10月31日开会，政策决定料将于0330-0500 GMT出炉

* 预计政策维持不变，0600 GMT将公布半年报

* 央行可能小幅下调CPI预估，维持乐观看法不变

* 央行总裁黑田东彦0630 GMT召开记者会

路透东京10月28日 - 消息人士表示，日本央行周五可能下调通胀预估，承认油价下滑将令物价延后几个月回升，但料维持通胀将于明年达到2%目标水准的看法不变。

熟悉日本央行思维的消息人士表示，日本央行政策委员会还可能讨论是否公布有关2015年资产购买计划的更明确的前瞻性指引，不过可能要到今年稍晚才会围绕这一问题做出决定。

最近一连串数据给日本央行的乐观预估蒙上疑虑，让该央行承受扩大刺激举措的压力。尽管日圆疲弱，但出口仍然低迷；而且产出已经下滑，因4月上调消费税损及消费。

消息人士此前告诉路透，日本央行周五公布的半年报，可能将本财年经济成长率1%的预估约略腰斩一半。

其他熟悉日本央行想法的官员表示，该央行可能略微下调当前财年以及下一个财年的通胀预估，以反映油价的大幅下滑。

但这些官员们指出，任何下调幅度都将微小，不会改变日本央行关于下个财年实现2%通胀率的目标。

“核心CPI增速目前有所放缓，主要是由于能源价格下跌，”日本央行总裁黑田东彦周二称，并承认近期油价大跌令消费者物价承压。

“但在1.0%-1.5%附近持续一段时间后，消费者物价将在本财年下半年加快增长，”他表示。

周五会议上，日本央行料将保持其货币政策不变，并维持去年4月启动的大规模购债计划。

日本央行料不会暗示近期会扩大其质化和量化宽松(QQE)计划，尽管金融市场广泛预期央行必须提供更多支持来刺激经济活动。

日本央行目前预计，排除4月上调消费税的影响，消费者物价本财年和下一财年会分别增长1.3%和1.9%。

若日本央行下调下一财年预估，将是2013年初宣布QQE以来首次调降，但央行预估仍将比民间分析师更为乐观。路透调查显示，分析师预计下一财年消费者物价增长仅为1.3%。

**良性循环仍然无损**

尽管经济中的悲观信号迫使日本央行下调GDP预估，但其仍坚持通胀预估。

日本央行维持乐观通胀预估的理由可能如下：由于首相安倍晋三的刺激政策，企业获利增长，从而会增加资本支出和薪资，以便在日趋紧张的就业市场吸引雇员。

日本央行官员称，由于消费增长将便于企业转移上升的成本，这将推动消费者物价加快增长。

的确，日本失业率达到3.5%，日本央行认为已接近充分就业，而就业岗位数量也创22年来高点。大企业正提高薪资和奖金，重要的央行调查也显示企业希望增加资本支出。

只要经济仍处于良性循环，即企业和家庭收入能持续增长并维持支出，物价就会逐步加速上涨。

不过，经济成长面临的风险日益加剧，令黑田东彦很难让外界信服他的乐观立场。一部分日本央行官员称，6月以来全球原油价格大跌25%，未来几个月或造成通胀率跌破1%，明年很长一段时间物价可能不会上涨太快。

黑田东彦认为得益于经济改善，通胀率不会跌破1%，但目前的现实和他的信誓旦旦相互矛盾。

根据一份路透调查，周五将公布的日本9月核心CPI料增1.0%，8月增幅为1.1%。

消息人士表示，日本央行政策委员会中一些立场悲观的人士，可能会因此呼吁央行转变立场，改称通胀率可能会在明年上半年开始加速，而非今年稍晚到明年初期间。

不过，黑田东彦周二在国会表示，日本经济仍在温和复苏，正走在实现通胀目标的道路之上。