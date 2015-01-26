日本央行：许多委员认为，油价下跌有益于经济--会议记录

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透东京1月26日 - 日本央行公布12月政策会议记录显示：
* 委员们一致认为全球市场显示出一定的不安情绪
* 一些委员认为虽然油价下跌对全球经济有利，但可能威胁市场稳定
* 希腊政局波动可能对欧元区经济产生不利影响
* 油价下跌可能提高企业获利和家庭实质收入，从而支撑经济活动
* 一位委员称越来越多的企业可能推迟资本支出计划
* 一些委员称，多项调查显示企业信心已趋于谨慎
* 许多委员称调查显示，近期的消费者信心情况较为疲弱
* 许多委员称油价下跌目前可能对CPI构成下行压力
* 许多委员称油价下跌可能对经济有正面影响，从长期角度看将推高物价
* 多数委员称央行放松政策并非直接由于油价下跌，而是为了防止消除通缩心态的步伐放缓
* 许多委员认为尽管油价下跌，但消除通缩心态的努力取得稳步进展
* 一位委员称不应对大企业春季薪资谈判对未来物价进展的正面影响期望过高(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)