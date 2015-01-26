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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 08:19 BJT

日本央行：许多委员认为，油价下跌有益于经济--会议记录

路透东京1月26日 - 日本央行公布12月政策会议记录显示：

* 委员们一致认为全球市场显示出一定的不安情绪

* 一些委员认为虽然油价下跌对全球经济有利，但可能威胁市场稳定

* 希腊政局波动可能对欧元区经济产生不利影响

* 油价下跌可能提高企业获利和家庭实质收入，从而支撑经济活动

* 一位委员称越来越多的企业可能推迟资本支出计划

* 一些委员称，多项调查显示企业信心已趋于谨慎

* 许多委员称调查显示，近期的消费者信心情况较为疲弱

* 许多委员称油价下跌目前可能对CPI构成下行压力

* 许多委员称油价下跌可能对经济有正面影响，从长期角度看将推高物价

* 多数委员称央行放松政策并非直接由于油价下跌，而是为了防止消除通缩心态的步伐放缓

* 许多委员认为尽管油价下跌，但消除通缩心态的努力取得稳步进展

* 一位委员称不应对大企业春季薪资谈判对未来物价进展的正面影响期望过高(完)
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