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货币新闻 | 2015年 2月 2日 星期一 14:18 BJT

日本经济：近期日圆疲弱对经济没有重大威胁--央行总裁黑田东彦

路透东京2月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，他认为近期日圆贬值并未严重损及日本经济。

“乐见汇率稳步波动，反应经济基本面，”黑田东彦对国会表示。

“如果日圆确实以这种方式波动，我认为整体上不会对经济产生不利影响。”

黑田东彦称，日圆疲弱提振大型出口商获利，但损及小型非制造业企业，并通过推高进口成本而挤压家庭可支配收入(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)
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