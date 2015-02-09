更新版 2-日本央行：审议委员森本宜久称尽管油价大跌，经济不会跌回通缩

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
森本宜久是在日本央行去年10月会议上反对扩大刺激计划的四位委员之一。当时日本央行扩大刺激举措，旨在防止油价下滑以及随之而来的通胀放缓，损及通胀预期。
森本宜久表示，如果扩大刺激举措的提议是现在做出的，他也会反对。他辩称进一步扩大资产购买规模，不会对公众信心产生太大提振作用。
他指出，由于利率已经处于纪录低位，扩大刺激举措的好处正在减少，而日本央行的激进货币政策有带来金融失衡的风险。
他还警告不可过度专注于推高通胀，称消费者信心仍疲弱。由于日圆快速贬值提高进口成本，使消费者信心受到生活成本上升的冲击。
“重要的是实现一种周期，在这种周期下，伴随着经济改善，物价逐步上涨，”他说。森本宜久的五年任期将于6月结束。(完)
(编译 李春喜/杜明霞；审校 徐文焰/蔡美珍)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。