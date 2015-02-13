日本央行：下周会议料将按兵不动，但可能上调对出口和产出的评估

* 日本央行委员会将于2月17-18日会晤

* 料在18日0330-0430GMT期间公布政策决定

* 央行预计将维持货币政策不变

* 还料将上调对出口和产出的评估

* 央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会

路透东京2月13日 - 日本央行决策者下周将召开会议，讨论最棘手的货币政策问题--如何在不会使家庭因为害怕而削减消费的情况下，推高通胀预期。

不到四个月前，日本央行放松了货币政策，现在则打算维持“量化及质化宽松(QQE)”刺激举措。这些举措旨在通过每年印钞80万亿(兆)日圆(6,720亿美元)，来推动通胀率达到2%。

在将于下周三结束的议息会议上，央行委员会将审视一系列好坏不一的数据，并可能上调对出口和产出的评估，因期待已久的海外出货回升将帮助经济走出衰退。

不过，这些都只是乐观的一面。包括一些审议委员在内的许多央行官员，都对消费者信心回升缓慢感到担心。去年上调消费税、及疲弱日圆推升进口成本都打击了消费者信心。

数份政府调查报告显示，1月消费者信心触底回升，但消费依然疲弱，因生活用品价格上涨，给长久以来习惯了通缩环境的家庭造成冲击。

日本央行冀望推高通胀预期，从而使家庭马上增加支出而不是延迟消费。对他们来说，消费如此低迷不是个好兆头。

日本央行委员会的悲观派担心，除非薪资大幅提高，否则家庭可能仍不敢放手花钱；考虑到全球经济前景黯淡，他们还担心出口可能不会大幅增长。