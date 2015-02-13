日本央行：下周会议料将按兵不动，但可能上调对出口和产出的评估

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 日本央行委员会将于2月17-18日会晤
* 料在18日0330-0430GMT期间公布政策决定
* 央行预计将维持货币政策不变
* 还料将上调对出口和产出的评估
* 央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会
路透东京2月13日 - 日本央行决策者下周将召开会议，讨论最棘手的货币政策问题--如何在不会使家庭因为害怕而削减消费的情况下，推高通胀预期。
不到四个月前，日本央行放松了货币政策，现在则打算维持“量化及质化宽松(QQE)”刺激举措。这些举措旨在通过每年印钞80万亿(兆)日圆(6,720亿美元)，来推动通胀率达到2%。
在将于下周三结束的议息会议上，央行委员会将审视一系列好坏不一的数据，并可能上调对出口和产出的评估，因期待已久的海外出货回升将帮助经济走出衰退。
不过，这些都只是乐观的一面。包括一些审议委员在内的许多央行官员，都对消费者信心回升缓慢感到担心。去年上调消费税、及疲弱日圆推升进口成本都打击了消费者信心。
数份政府调查报告显示，1月消费者信心触底回升，但消费依然疲弱，因生活用品价格上涨，给长久以来习惯了通缩环境的家庭造成冲击。
日本央行冀望推高通胀预期，从而使家庭马上增加支出而不是延迟消费。对他们来说，消费如此低迷不是个好兆头。
日本央行委员会的悲观派担心，除非薪资大幅提高，否则家庭可能仍不敢放手花钱；考虑到全球经济前景黯淡，他们还担心出口可能不会大幅增长。
但其中许多人也质疑进一步放松政策在刺激经济增长方面的效果，认为由于日圆持续下挫，再度扩大QQE可能弊大于利。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率