日本经济：央行总裁乐观看待通胀前景，认为趋势通胀稳步上升

“日本正在稳步消除通缩观念，”黑田东彦对议会表示。他仍对经济前景保持乐观看法，下周日本央行将召开议息会议。

消息人士告诉路透，在4月30日的会议上，日本央行预计暂不加大货币刺激的力度，但可能下调本财年的通胀率预估。(完)