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货币新闻 | 2015年 4月 23日 星期四 09:23 BJT

日本经济：央行总裁乐观看待通胀前景，认为趋势通胀稳步上升

路透东京4月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，随着经济继续温和复苏，日本趋势通胀稳步上升。

“日本正在稳步消除通缩观念，”黑田东彦对议会表示。他仍对经济前景保持乐观看法，下周日本央行将召开议息会议。

消息人士告诉路透，在4月30日的会议上，日本央行预计暂不加大货币刺激的力度，但可能下调本财年的通胀率预估。(完)

(编译 李春喜 审校 杜明霞)

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