日本经济：央行总裁乐观看待通胀前景，认为趋势通胀稳步上升

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透东京4月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示，随着经济继续温和复苏，日本趋势通胀稳步上升。
“日本正在稳步消除通缩观念，”黑田东彦对议会表示。他仍对经济前景保持乐观看法，下周日本央行将召开议息会议。
消息人士告诉路透，在4月30日的会议上，日本央行预计暂不加大货币刺激的力度，但可能下调本财年的通胀率预估。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。